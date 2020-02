Wie wehre ich mich in 4 Sekunden?

4 Sekunden. So lange hast du Zeit, dich zu wehren, wenn dich jemand angreift. Danach bist du bewusstlos.

Wie man sich in 4 Sekunden wehrt? Mit Händen und Füßen.

Nik Landstorfer ist hauptberuflich Polizist, nebenbei gibt er mit seinem „Get ready 2 defend“ Team Selbstverteidigungskurse. Die Kurse orientieren sich an Krav Maga, einer israelischen Kampfsportart.



Im Selbstverteidigungstraining lernst du nicht nur, wie du dich wehren kannst. Es geht vor allem darum, um mögliche Angriffe vorab zu vermeiden. Das gelingt zum Beispiel durch selbstbewusstes Auftreten und durch Achtsamkeit. 80 Prozent aller potentiellen Angriffe können so vorher abgewendet werden.

Selbstverteidigungskurse bietet Nik Landstorfer mit „Get ready 2 defend“ mittlerweile in der ganzen Oberpfalz an. Es gibt zum Beispiel Kurse in Weiden, Amberg, Wiesau, Oberviechtach und Wiesau. Es macht Sinn, den Kurs mehrere Monate zu besuchen. Erst dann sind die Abwehr-Übungen automatisch abrufbar.