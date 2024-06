Waldmünchen: Pferd bleibt in Schacht stecken

© Foto: Kreisbrandinspektion Cham

Ein Pferd ist im Landkreis Cham in einem Schacht steckengeblieben und in einem aufwendigen Einsatz von Feuerwehrleuten befreit worden. Das 27 Jahre alte Tier sei am Montag auf einem Anwesen in Hocha, einem Ortsteil von Waldmünchen, in einen Schacht gestürzt und habe seine Hinterbeine nicht mehr befreien können, teilte ein Sprecher der Kreisbrandinspektion Cham mit.

Als die Rettungsversuche der Eigentümer misslangen, riefen sie die Feuerwehr. Diese rückte mit zahlreichen Kräften an und holte zudem eine Tierärztin zur Unterstützung hinzu. Die Veterinärin stellte das Pferd ruhig. Mithilfe eines Teleskopladers und einem speziellen Gurt für die Rettung großer Tiere wurde das Pferd letztlich aus seiner misslichen Lage befreit. Trotz seines hohen Alters kam das Tier den Angaben zufolge schnell wieder auf die Beine und konnte anschließend zurück in den Stall. (dpa/lby)