Der Wanderverband Bayern bietet in Zusammenarbeit mit dem Naturerlebnisdorf Friedenfels eine Wanderführerausbildung in Friedenfels an. Der Lehrgang umfasst 80 Stunden.

Die Teilnehmer bekommen geballtes wanderspezifisches Wissen vermittelt. Außerdem werden Kommunikation und Rhetorik geschult und ein erlebnispädagogisches Repertoire aufgebaut. Für alle Interessenten wird dazu am Mittwoch (19.06.) um 19 Uhr ein Infoabend in der Steinwaldhalle angeboten. Neben der Ausbildung steht auch eine Fördermöglichkeit im Mittelpunkt. In der Tourist-Info Friedenfels sollte man sich für den Abend vorher kurz anmelden.