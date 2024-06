Schwerer Unfall bei Hahnbach

Schwerer Unfall am Samstagmorgen im Landkreis Amberg-Sulzbach. Ein 35-Jähriger war auf der B299 in Richtung Gebenbach unterwegs. Beim Abbiegen in Richtung Hahnbach geriet er im Kreuzungsbereich vermutlich aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn.

Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes, der von einer 42-Jährigen gelenkt wurde. Auch das 11-jährige Kind der Frau und ihr 44-jähriger Mann saßen mit im Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß wurden alle Unfallbeteiligten zum Teil mittelschwer verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Gesamtschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.