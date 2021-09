Die Mitarbeiter des Stahlgruber Logistik Zentrums in Sulzbach-Rosenberg sind wieder aufgerufen die Arbeit niederzulegen. Sie treten von heute bis Freitag in einen 3-tägigen Streik, teilte verdi Oberpfalz mit. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen im Groß- und Außenhandel. Am Montag werden die Gespräche fortgesetzt.