Warnstreiks im bayerischen Handel werden fortgesetzt

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat für diesen Freitag wieder zu Warnstreiks im bayerischen Handel aufgerufen. Aufgerufen sind Beschäftigte von H&M in Augsburg, Donauwörth, Erlangen, München, Nürnberg und Rosenheim, von Kaufland in Erding, Geretsried, Moosburg und München, von Lidl in Bamberg, Massimo Dutti in München, Media Markt in Rosenheim sowie einzelner Rewe-Filialen in München.

Dazu kommen laut Verdi die Rewe-Zentrallager Buttenheim und Eitting sowie Zara in München. Einzelne Betriebe seien schon seit mehreren Tagen im Streik, teilte die Gewerkschaft mit.

Die Tarifverhandlungen im bayerischen Einzelhandel werden am 13. Juni fortgesetzt, die im bayerischen Groß- und Außenhandel am 16. Juni. Verdi fordert darin für den Einzel- und Versandhandel unter anderem 2,50 Euro mehr in der Stunde und im Groß- und Außenhandel eine Erhöhung um 13 Prozent. (dpa/lby)