Weiden: Baumaschinen gestohlen

In Weiden sind in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montag in der Früh Baumaschinen im Wert eines oberen fünfstelligen Betrages entwendet worden.

Die Diebe brachen gewaltsam bei einem Baumaschinenhändler in der Dr.-Müller-Straße am Brandweiher ein und versuchten sich an einem Tresor. Ein grüner Elektro-Radlader der Marke Avant wurde abtransportiert, ebenso Baumaschinen wie Rüttelplatte und elektrische Geräte der Nivelliertechnik. Der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben. Hinweise bitte an die Kripo Weiden.