Weiden: Frau vor Auto gelaufen

Schwerer Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Prinz-Ludwig-Straße in Weiden. Eine 58-Jährige betrat unvermittelt die Fahrbahn und wollte sie überqueren.

Den nahenden Verkehr beachtete die Frau offenbar nicht und lief direkt vor ein Auto. Die Weidenerin wurde von dem Fahrzeug frontal erfasst und zu Boden geschleudert. Durch den Aufprall erlitt die 58-Jährige lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde ins Weidener Klinikum gebracht. Mithilfe eines Gutachters soll nun der exakte Unfallhergang rekonstruiert werden.