UPDATE: Mutter soll zwei Kinder aus dem Fenster gestoßen haben

Familiendrama am Donnerstagnachmittag in Weiden. Eine Mutter soll dabei zwei ihrer Kinder aus dem Fenster im ersten Stock gestoßen haben.

Die Beiden sind 8 Jahre und 20 Monate alt. Sie mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Frau befand sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte mit einem weiteren Kind am Fenster. Die Polizei verschaffts sich sofort Zutritt zur Wohnung und nahm die Frau vorläufig fest. Die Frau befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Der Säugling wurde ebenfalls vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Kripo Weiden ermittelt.

UPDATE 15:33 Uhr:

Nach dem Familiendrama in Weiden mit drei verletzten Kindern, wurde die Mutter in eine psychiatrische Klinik untergebracht. Donnerstagnachmittag soll die 30-Jährige zwei ihrer Kinder im Alter von 20 Monaten und acht Jahren aus dem Fenster ihrer Wohnung im ersten Stock gestoßen haben. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich die Frau mit einem Säugling am Fenster. Die Opfer kamen mit teils schweren Prellungen und Frakturen in ein Krankenhaus. Der Säugling, der leicht verletzt war, wurde vorsorglich ärztlich behandelt. Gegen die Tatverdächtige wird nun wegen versuchten Totschlags mit gefährlicher Körperverletzung ermittelt.