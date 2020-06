Weiden: Streit eskaliert

Zu tief ins Glas geschaut und deswegen einen Streit vom Zaun gebrochen haben am Wochenende zwei Männer in Weiden.

Wegen seines hohen Alkoholpegels musste der ältere der beiden Männer in die stabile Seitenlage gebracht und der Rettungsdienst verständigt werden. Sein Begleiter störte die Hilfeleistung jedoch derart vehement, dass die Polizei ihm einen Platzverweis erteilte. Weil er auch damit nicht einverstanden war, griff er die Polizisten an, indem er nach ihnen schlug, sodass er schließlich in Gewahrsam genommen werden musste. Den renitenten Schluckspecht erwarten jetzt Anzeigen wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. (RED)