Weiden: Vereinzelt Stimmzettel eines anderen Wahlkreises

In der Stadt Weiden wurden an Briefwählerinnen und Briefwähler vereinzelt Stimmzettel C für die Erststimme der Bezirkswahl (klein/blau) aus einem anderen Stimmkreis (307 Tirschenreuth) ausgegeben.

Die bisherigen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass ein falsch verpacktes Bündel (50 Stimmzettel) in einem Karton (1.000 Stimmzettel) für den Stimmkreis 308 Weiden i.d.OPf. enthalten war. Damit bestand für die Stadt keine realistische Möglichkeit, die falschen Stimmzettel im Rahmen der vorgesehenen stichprobenartigen Überprüfung der auf 15 Paletten angelieferten knapp 467.000 Stimmzettel zu entdecken.

Der Wahlkreisleiter an der Regierung der Oberpfalz und die Stimmkreisleiter Weiden i.d.OPf. und Tirschenreuth haben umgehend nach Bekanntwerden der ersten beiden Fälle am Samstag die Bevölkerung informiert. Den Gemeinden in beiden Stimmkreisen wurde am Sonntag aufgegeben, ihre Stimmzettelbestände nochmals zu kontrollieren und bei der Ausgabe von Briefwahlunterlagen besonders auf den Stimmzettel C zu achten.

Was ist für betroffene Briefwählerinnen und Briefwähler zu beachten?