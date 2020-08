Weidener Künstler suchen Nippel

Der Verein für junge Kunst & Kultur Weiden e.V. sucht für ein Kunstprojekt möglichst viele Bilder von Brustwarzen.

Vor allem die weibliche Brustwarze wird in unserer Gesellschaft stark sexualisiert. Während es bei Männern okay ist, “oben ohne” am See zu liegen, gibt es Vorschriften, die Frauen dasselbe Verhalten verbieten. Auch im Internet ist das Posten männlicher Brustwarzen meistens erlaubt – bei weiblichen nicht. Der Verein für junge Kunst & Kultur Weiden e.V. möchte auf diese Thematik hinweisen und möglicherweise auch ein Umdenken anstoßen. Dafür planen die Künstler mit zahlreichen Fotos von Brustwarzen Collagen zu erstellen, die im Frühling ausgestellt werden sollen. Bis zum 30. November kann dafür jeder Bilder einschicken. Alter, Geschlecht, Wohnort oder sonstige persönliche Eigenschaften sind dabei völlig irrelevant. Damit die Bilder anonym verschickt werden, empfiehlt der Verein, eine neue “Wegwerf”-E-Mailadresse zu verwenden, oder die Bilder postalisch ohne Absender einzuschicken.

Kontakt:

Verein für junge Kunst & Kultur Weiden e.V.

Asylstr. 11 – 92637 Weiden in der Oberpfalz

rio.raum@web.de