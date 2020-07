Weiherhammer: Duftkerze im Zimmer vergessen

Eine 17-Jährige hat am Samstagnachmittag einen Feuerwehreinsatz in Weiherhammer im Landkreis Neustadt an der Waldnaab ausgelöst.

Die junge Frau zündete eine Duftkerze in ihrem Zimmer an und stellte sie auf den Schreibtisch. Als sie den Raum verließ, vergaß sie die Kerze. Kurz darauf roch ihr Vater schon den Brand. Der Schreibtisch war angekohlt und die Matratze hatte Feuer gefangen. Die Eltern löschten den Brand selbst.

Beide wurden wegen einer möglichen Rauchvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.