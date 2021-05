In der Stadt Amberg gibt es ab Mittwoch eine weitere Lockerung, die die Kontaktbeschränkung betrifft.

Dort ist die Sieben-Tage-Inzidenz von 35 an fünf aufeinanderfolgenden Tagen – also von Donnerstag bis Montag – unterschritten worden. So stehts in einer Pressemitteilung. Ab sofort sind Treffen von bis zu zehn Personen aus drei Haushalten erlaubt. Kinder unter 14 Jahren sowie vollständig geimpfte und genesene Personen werden dabei nicht mitgezählt.