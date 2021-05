Vermisster Schwimmer in Nittenau tot aufgefunden

Der im Raum Nittenau im Landkreis Schwandorf vermisste Schwimmer ist am Montag tot im Fluss Regen aufgefunden worden.

Seit dem 2. Mai wurde der 59-Jährige vermisst. Der Mann war an diesem Tag mittags im Fluss schwimmen gegangen, kam aber nicht mehr nach Hause zurück. Eine groß angelegte Suche mit Rettungskräften, Booten und Hubschraubern blieb erfolglos. Bei einer erneuten Suche am Pfingstmontag entdeckte die Wasserwacht den 59-Jährigen in der Nähe seines Anwesens tot im Regen.

Zur Klärung der Todesursache wird eine Obduktion durchgeführt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem Unglücksfall auszugehen.