Wer hat mir das angetan? – Plakat-Aktion zu Mordfall Christa Mirthes

Die Polizei hat den Mordfall Christa Mirthes wieder aufgerollt. Zur Klärung des Cold Case setzt die Amberger Kripo auch auf Zeitzeugen. Um diese Personen anzusprechen, werden nun an verschiedenen Orten, vor allem im Schwandorfer Stadtgebiet, Plakate angebracht.

Am Donnerstag (28.09.) wird die Kripo das erste Plakat in unmittelbarer Nähe des Auffindeortes des Leichnams aufhängen. Am 16. Juni 1978 hatten spielende Kinder die verstümmelte Leiche der damals 15-jährigen Christa Mirthes in einem Brunnenschacht in der Klosterstraße in Schwandorf entdeckt. Ermittlungen ergaben damals, dass die Jugendliche zuletzt am 30. April 1978 in Schwandorf lebend gesehen worden war.

Der Hintergrund: Bei der Kripo in Amberg wurde vor einigen Monaten die Ermittlungsgruppe „Brunnen“ eingerichtet, die den Cold Case nun lösen soll und alte Akten studiert hat. Tatsächlich ist es gelungen, eine DNA-Spur sicherzustellen. Die Beamten schließen nicht aus, dass diese von dem Täter stammt.