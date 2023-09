100 Millionen für Wackersdorf – BMW Group investiert in Standort

Ein neues Batterietestzentrum will die BMW Group am Standort Wackersdorf errichten. Bis 2026 sollen mehr als 100 Millionen Euro investiert werden, so die Pressestelle der BMW Group heute.

Es sei ein klares Bekenntnis in den oberpfälzischen Standort Wackersdorf, so die BMW Group. Die bestehenden Gebäudestrukturen des Standorts blieben erhalten und sollen integriert werden. Auf einer Fläche von dann mehr als 8.000 Quadratmetern würden zukünftig die Hochvoltbatterien und weitere Elektroantriebskomponenten für zukünftige BMW Group Modelle bereits in einer sehr frühen Entwicklungsphase – also weit vor ihrem Produktionsstart – auf Herz und Nieren getestet.

Die Investitionen in Höhe von rund 100 Millionen Euro fließen vor allem in eine komplexe Prüfstandtechnik und in die Gebäudeinfrastruktur. Dafür wird derzeit die Halle 80 auf dem Werksgelände umgebaut. „Nun wird das traditionsreiche Gebäude zum Symbol für die elektrische Zukunft unseres Werks“, so Standortleiter Christoph Peters. (BMW Group)