Diebe ernten und stehlen 20 Tonnen Äpfel von Obstplantage

Diebe haben etwa 20 Tonnen Äpfel auf einer Obstplantage im Landkreis Schwandorf in der Oberpfalz gestohlen. Nach Angaben der Plantagenbesitzerin ernteten die bislang unbekannten Täter die noch an den Bäumen hängenden Äpfel, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Nach Angaben der Polizei können nur Fahrzeuge von der maximalen Größe eines Kleintransporters die Plantage befahren. Deswegen gehen die Beamten davon aus, dass es mehrere Täter und Autos zum Abtransport gegeben haben muss. Bei dem Diebstahl entstand nach Angaben der Plantage ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmittag in der Gemeinde Dieterskirchen.

Hinweise bitte an:

Die Tat ereignete sich zwischen dem 21.09. um 15.15 Uhr und dem 22.09. um 12.00 Uhr. Die Polizeiinspektion Neunburg vorm Wald bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09672/9202-0.