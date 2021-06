Wieder Falschparker am Murner See

Und wieder hat es am Murner See in Wackersdorf im Landkreis Schwandorf Probleme mit Falschparkern gegeben. Montagabend parkten mehrere Fahrzeuge in der Feuerwehranfahrtszone.

Die Polizei versuchte die Besitzer mit Lautsprecherdurchsagen ausfindig zu machen und hatte Erfolg. So mussten nur noch zwei Falschparker abgeschleppt werden. Trotzdem müssen natürlich alle mit einem Verwarnungsgeld rechnen. Ärgerlich: Auf dem vorgesehenen Großparkplatz war noch genügend frei – würde jeder diese Fläche einfach nutzen, könnte sich die Polizei solche Einsätze sparen.