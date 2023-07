Wieder Geldübergabe nach Schockanruf

Wieder einmal gab es eine Geldübergabe nach einem sogenannten Schockanruf – dieses Mal am Freitagmittag in Bayreuth. Eine 85-jährige Bayreutherin wurde dabei um 14.000 Euro gebracht.

Die Unbekannten wandten die übliche Masche an – sie erzählten der Seniorin am Telefon, dass ihre Enkelin einen Unfall verursacht habe und ins Gefängnis müsse. Mit der Zahlung einer hohen Geldsumme könnte sie das aber abwenden. Die Seniorin ließ sich schließlich darauf ein und übergab das Geld an ihrer Wohnadresse in der Austraße an einen unbekannten jungen Mann. Mögliche Zeugen der Geldübergabe mögen sich bitte bei der Kripo Bayreuth (0921/5060) melden.