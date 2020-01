Wieder Giftköder in Selb gefunden

In Selb, im Landkreis Wunsiedel, ist zum wiederholten Male ein Giftköder entdeckt worden. Ein aufmerksamer Bürger wurde am Donnerstagvormittag in der Max-Planck-Straße auf eine Weißwurst aufmerksam.

Wie sich herausstellte war diese mit einer Gifttablette präpariert. Eine in gleicher Weise vorbereitete Wurst war bereits am 12.Januar aufgefunden worden. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Marktredwitz zu melden.