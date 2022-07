Wiesenfestauftakt in Selb – viel Arbeit für die Polizei

Der Wiesenfestauftakt in Selb hat der Polizei am Freitagabend reichlich Arbeit beschert. So kam es rund um das Fest zu mehreren Polizeieinsätzen. Neben einigen Auseinandersetzungen unter Festbesuchern in Verbindung mit Körperverletzung wurde unter anderem ein Verkehrszeichen entwendet, ein weiteres umgekippt sowie ein Auto eines Festbesuchers verkratzt.

Zudem mussten die Beamten einen volltrunkenen Autofahrer mit einem Alkoholwert von 2,14 Promille von einer Heimfahrt im eigenen Auto abhalten. Auch Beleidigungen und Übergriffe auf die Polizisten im Rahmen ihres Einsatzes standen auf der Tagesordnung. So zeigte sich insbesondere ein 37-jähriger Wiesenfestbesucher aggressiv, schlug in Richtung eines Beamten und wehrte sich vehement gegen eine Festnahme. Er muss sich nun wegen tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte und Widerstands verantworten.