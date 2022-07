Landwirt von Traktor überrollt

Ein 76-Jähriger ist am Samstagnachmittag in Amberg von einem Traktor überrollt und schwer verletzt worden.

Der Mann betätigte auf seinem landwirtschaftlichen Anwesen den Zündschlüssel des Traktors außerhalb des Fahrzeugs, bei eingelegtem Gang. Daraufhin setzte sich der Traktor in Bewegung und der 76-Jährige wurde vom Hinterrad erfasst und überfahren. Erst als der Traktor in einen in der Nähe stehenden Ackerschlepper fuhr, wurde die Fahrt beendet. Der Landwirt wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.