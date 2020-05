Wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei

Am Donnerstag kurz vor Mitternacht hat sich die Polizei in Schwandorf eine Verfolgungsjagd mit einer 34-jährigen Autofahrerin geliefert. Den Beamten fiel das Auto mit Hamburger Kennzeichen in der Wackersdorfer Straße auf.

Als sie die Fahrerin kontrollieren wollten, gab sie Gas. Sie raste durch Fronberg nach Schwarzenfeld und weiter auf die B85 in Richtung Amberg. Auf Höhe Kreit konnte die 34-Jährige schließlich an einer Straßensperre gestoppt werden.

Die Frau stand wohl unter Drogen und besaß keinen Führerschein. Auf der gesamten Fluchtstrecke war es zu mehreren gefährlichen Fahrmanövern gekommen. Die Polizei Schwandorf bittet deshalb Verkehrsteilnehmer, die Zeugen der Verfolgungsfahrt wurden oder durch das Fahrverhalten gefährdet worden sind, sich zu melden.