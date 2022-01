So entsorgen Sie Ihren Christbaum richtig

Weihnachten ist vorbei. Der Christbaum steht aber noch. Wo muss Ihrer hin? Wir haben Ihnen eine Übersicht aus unseren Landkreisen zusammengestellt. Damit wissen Sie sofort, wo ihr Weihnachtsbaum hin muss.

Stadt Weiden

Bis spätestens Montag 6 Uhr (10.01.21) abgeschmückt vor die Haustür legen.

Stadt Amberg

Bis einschließlich 16.01 können Sie den Christbaum auf dem Dultplatz in Amberg kostenlos entsorgen.

Stadt Neustadt an der Waldnaab

Das Jugendgremium holt die Christbäume am Samstag, den 15.01.2022 ab.

In Pirk werden die Bäume von der CSU am 15.01. ab 7 Uhr abgeholt (Abholbänder gibt es z.B. bei der Bäckerei Häring, der Erlös geht an einen guten Zweck in der Ortschaft)

Altenstadt a. d. Waldnaab am 11.01. sammelt der Bauhof die Bäume vom Straßenrand ein

In Trebsau und Bechtsrieth werden alle Bäume die bis zum 14.01. am Kapellenplatz in Trebsau oder am Rathausplatz in Bechtsrieth abgelegt werden von der Siedlergemeinschaft entsorgt

Stadt Schwandorf

Das Rote Kreuz Schwandorf sammelt die Bäume am 14.01. und 15.01. ein, der Service kostet Sie 4 €

Im Landkreis Schwandorf übernehmen wie jedes Jahr die örtlichen Vereine die Abholung, fragen Sie direkt bei Ihrer Gemeinde nach!

Landkreis Amberg-Sulzbach:

Die Christbäume können auf den insgesamt 28 Wertstoffhöfen im Landkreis abgegeben werden, ansonsten sind in den einzelnen Gemeinden zum Teil Abholaktionen geplant. Am besten Fragen Sie direkt bei Ihrer Gemeinde nach!

Landkreis Tirschenreuth:

In Kemnath holt die Feuerwehr die Christbäume kostenlos am Samstag (08.01.21) ab.

Außerdem ist die Junge Union Tirschenreuth fleißig unterwegs und nimmt Ihnen die Christbäume ab. Unteranderem in:

Neusorg am 08.01. ab 9 Uhr (Achtung: Anmelden bis zum 07.01. hier kostet Sie die Abholung 2€ Anmelden geht bei der Raiffeisenbank, der Metzgerei Dumler, im Presseshop Andreas Roth und im Restaurant zum Fredl)

Konnersreuth am 08.01. ab 9 Uhr

Wiesau am 08.01. ab 9 Uhr

Waldershof am 08.01. ab 9 Uhr

Ebnath am 15.01.

Plößberg am 15.01. ab 9 Uhr

Mitterteich am 15.01. ab 8 Uhr

Waldsassen am 15.01. ab 8:30 Uhr

Falkenberg am 15.01. ab 9 Uhr

Die Vereine würden sich sehr über eine kleine Spende freuen! Bitte denken Sie außerdem daran, die Weihnachtsbäume abgeschmückt und ohne Lametta abzugeben.

Wer holt die Christbäume in ihrer Region? Schreiben Sie uns eine Nachricht oder rufen Sie an unter der 0961 482 482!