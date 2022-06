© Foto: PI Wunsiedel

Ein kurioser Unfall hat sich am Sonntag in Sinatengrün bei Wunsiedel ereignet. Ein 60-Jähriger hatte seinen Kleintransporter in der Nähe eines Teiches abgestellt, allerdings ohne diesen mit der Handbremse abzusichern.

Das Fahrzeug machte sich selbständig und rollte rückwärts in den Teich. Während des Vorfalls befand sich der Fahrer gerade im Laderaum, konnte sich aber durch einen beherzten Sprung aus dem Fahrzeug in Sicherheit bringen. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.