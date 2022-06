Süßes Dankeschön für Richtigparker

Der Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit hat wieder die Richtigparker im Visier: Rund um den Tag der Verkehrssicherheit am Samstag, 18. Juni bekommen auch diese etwas an den Scheibenwischer geheftet – und zwar eine Dankeschön-Karte mit einer kleinen Packung Gummibärchen. Die Aktion findet in 63 Kommunen statt.



Die süße Mission hat beim Zweckverband bereits Tradition: Seit mehreren Jahren führt dieser regelmäßig Dankeschön-Aktionen für Richtigparker durch, beispielsweise vor Weihnachten oder am Valentinstag. Diesmal dürfen sich Richtigparker über eine grüne Dankeschön-Karte mit einem kleinen Päckchen Gummibärchen (in kompostierbarer Verpackung) freuen.

„Wir wollen mit einer kleinen Aufmerksamkeit einfach mal bei all denen danke sagen, die sich beim Parken vorschriftsmäßig und rücksichtsvoll verhalten – das ist schließlich der Großteil aller Verkehrsteilnehmer“, berichtet Simone Rein-hardt, die kommissarische Geschäftsführerin beim ZV KVS Oberpfalz.

Übersicht der teilnehmenden Kommunen, in denen die Aktion stattfindet: