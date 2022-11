Zahl der Arbeitslosen in Bayern im November fast unverändert

Bayern will sich für flexiblere Arbeitszeiten einsetzen und eine tägliche …

Bayern will Arbeitszeit von über zehn Stunden ermöglichen Bayern will sich für flexiblere Arbeitszeiten einsetzen und eine tägliche …

Bayern will Arbeitszeit von über zehn Stunden ermöglichen Bayern will sich für flexiblere Arbeitszeiten einsetzen und eine tägliche …

Foto: Guido Kirchner/dpa