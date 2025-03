Zahl der erfassten Straftaten in Bayern 2024 rückläufig

Die Kriminalstatistik zeigt für das vorige Jahr einen Rückgang der Straftaten im Freistaat – vor allem bei Drogendelikten. Innenminister Herrmann sieht dafür einen klaren Grund.

Die Polizei in Bayern hat 2024 weniger Straftaten erfasst als noch im Vorjahr. Das Innenministerium verzeichnete einen Rückgang um 3,3 Prozent auf 4.218 Straftaten pro 100.000 Einwohner, wie ein Sprecher mitteilte. Ausländerrechtliche Delikte wie illegale Einreise oder illegaler Aufenthalt sind darin nicht enthalten.

Als Grund für den Rückgang sieht Innenminister Joachim Herrmann unter anderem die neuen rechtlichen Vorgaben zum Umgang mit Cannabis. Manche nach der alten Gesetzeslage noch strafbaren Taten würden heute nicht mehr bestraft, teilte der CSU-Politiker mit.

Die Zahl der Fälle von Rauschgiftkriminalität ging laut Herrmann im vorigen Jahr um rund 39 Prozent zurück auf 31.145 Fälle. In Bezug auf Cannabis fiel der Rückgang der Fallzahlen mit rund 56 Prozent sogar noch deutlicher aus (15.270 Fälle).

Die Aufklärungsquote im Freistaat blieb mit 64,9 Prozent auf dem gleichen Niveau wie zuvor (2023: 65,2 Prozent).

Auch in der Oberpfalz sinken die Straftaten

Auch das Polizeipräsidium Oberpfalz hat die Kriminalitätsstatistik vorgelegt. Das Ergebnis: Die Menschen in der Oberpfalz genießen weiterhin ein hohes Maß an Sicherheit! Die Zahl der Straftaten in der Oberpfalz sank um -0,9 % auf 44.126. Die Aufklärungsquote stieg auf 70,6 %, ein Spitzenwert im bayernweiten Vergleich. Besonders rückläufig waren Betrugsdelikte mit -50 % und die Rauschgiftkriminalität – immerhin -34,5 %.

Auch im Bereich der Verkehrssicherheit zeichnet sich ein positives Bild ab: Mit 43 Verkehrsunfalltoten verloren im letzten Jahr 14 Personen weniger ihr Leben auf Oberpfälzer Straßen. Dies stellt einen deutlichen Rückgang um 24,6% dar. (dpa/lby/rr)