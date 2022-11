In Forchheim haben unbekannte Diebe mehrere Solarmodule entwendet. In der Nacht zum Freitag suchten die Unbekannten das Solarfeld am Eggolsheimer Weg neben der A73 auf.

Dort passierten sie die Umzäunung und klauten die dort montierten Solarmodule im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Nach ersten Erkenntnissen haben die Diebe für den Abtransport ihrer Beute vermutlich ein größeres Fahrzeug verwendet. Die Kripo Bamberg (0951/9129-491) hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.