Agilis-Kooperation mit Weihnachtsmärkten

Fast alle Weihnachts- und Christkindlesmärkte haben dieses Jahr wieder geöffnet. Wer plant, in der Region gleich mehrere zu besuchen, sollte über die Anreise mit dem Zug nachdenken. Auf allen Strecken im agilis Netz Nord liegt ab sofort ein Gutscheinheft aus, mit dem Fahrgäste bei Glühwein, Bratwurst und beim Einkaufsbummel sparen.

Von Bad Steben über Bayreuth, Bamberg bis nach Weiden und Regensburg machen zahlreiche Stände und Attraktionen bei der Aktion mit. So können sich z.B. Kinder im Lichtenfelser Märchenwald über eine Gratisfahrt mit der dortigen Eisenbahn freuen, während es auf dem Bayreuther Christkindlesmarkt 10 Prozent Rabatt auf den Einkauf an einem der Marktstände gibt. Interessierte können das Gutscheinheft ganz einfach ab sofort in den agilis-Zügen mitnehmen, solange der Vorrat reicht.

Bei diesen Weihnachtsmärkten können agilis-Fahrgäste sparen: