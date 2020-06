Zertifizierungsübung auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr

Die vier Fahrzeuge der US-Army fahren in ihre Stellungen, richten ihre schwenkbaren Werferrahmen mit elektronisch gesteuertem hydraulischem Richtantrieb aus. Danach geht das Signal über die Kommandozentrale und schon starten sie. Die Rede ist vom Multiple Launch Rocket System (MLRS), die am Morgen des 10. Juni auf dem Truppenübungsplatz in Grafenwöhr ihre Zertifizierungsübung durchführten. Die 41st Field Artillery Brigade, die seit fast zwei Wochen in Grafenwöhr trainiert, ist mit der Feuerleitzentrale verbunden. Dort laufen alle Informationen zusammen und dort werden die Ziele bestimmt. Ein vorgeschobener Gefechtsstand gibt danach die Ziele an den Raketenwerfer weiter.

Beim Multiple Launch Rocket System (MLRS) handelt es sich um ein Mehrfachraketenwerfer-Artilleriesystem auf Kettenfahrgestell. Die Typenbezeichnung des amerikanischen Militärs lautet M270A1. Bei der Bundeswehr wird dieses Waffensystem MARS genannt und ist fast baugleich gegenüber dem MLRS. Der einzelne Werfer hat in zwei Startbehältern je sechs Raketen, die die dreiköpfige Besatzung einzeln oder in Folge bis zu einer Reichweite von 70 Kilometern abfeuern kann. Das MLRS-System ist für präzise Artilleriefeuerunterstützung mit großer Reichweite ausgelegt. Die Raketenstartbehälter (RPC) können durch eine im Werferrahmen integrierte Lade- und Hebevorrichtung einfach aufgenommen, geladen und abgesetzt werden. Es genügt ein Bediener, um eine schnelle Be- und Entladung durchzuführen.

Auf einem gesonderten Platz werden dabei die Systeme bereitgestellt. Danach werden die Transport- und Startbehältern (Rocket Pod Containern, RPC) in die Waffenrahmen geschoben. Die vier Raketenwerfer (Platoon) fahren danach in ihre Stellungen. Die 41st Field Artillery Brigade, die seit fast zwei Wochen in Grafenwöhr trainiert, ist mit der Feuerleitzentrale verbunden. Dort laufen alle Informationen zusammen und dort werden die Ziele bestimmt. Ein vorgeschobener Gefechtsstand gibt danach die Ziele an den Raketenwerfer weiter.

Es wurden mehrere Varianten durchgespielt. So z.B. das Einfahren in die Abschuss Stellungen und sofortige Abfeuern, wie auch das punktuelle Schießen. Das Einzelschießen, sowie das Gruppenschießen. Sehr zufrieden zeigten sich die Vorgesetzten von der Zertifizierungsübung.

Die 41st Field Artillery Brigade ist dem 1st Battalion, 6th Field Artillery Regiment in Grafenwöhr unterstellt. Im Herbst 2019 fand erst die Indienststellung dieses Battalions statt. Das zweite Artilleriebataillon, das 1st Battalion, 77th Field Artillery Regiment, soll im Juli in Grafenwöhr aufgestellt werden. Fast 1500 Soldaten werden dann der Brigade angehören.