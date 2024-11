Ziegler kündigt Ende von Eisen Knorr an

Eisen Knorr wird zum Ende März 2025 stillgelegt. Die Geschäftsführung der Ziegler-Group, die das Unternehmen erst im Oktober 2021 übernommen hatte, informierte die Belegschaft am Freitag über die geplante Schließung. Rund 113 Beschäftigte werden dadurch voraussichtlich ihren Arbeitsplatz verlieren. Das berichtet Onetz.

Die Mitarbeiter wurden am Freitag per Rundschreiben in den Firmenkanälen informiert. Für Montag ist eine Betriebsversammlung geplant, bei der es um Verhandlungen über einen Interessenausgleich und einen Sozialplan gehen soll.

Eisen Knorr, bereits vor der Übernahme in wirtschaftlicher Schieflage, hatte 2021 einen Verlust von 1,27 Millionen Euro verbucht.