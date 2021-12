Zum Abschied ihres langjährigen Geschäftsführers Wolfgang Jess lässt die Witt-Gruppe ihr Hauptgebäude in der Schillerstraße in Weiden bunt erstrahlen.

Jede Woche bis Weihnachten ist eine andere Farbe dran. Eine besondere Freude dürfte ihm die blaue Beleuchtung in dieser Woche machen – Er ist nämlich Schalke-Fan. Nächste Woche strahlt das Gebäude dann in grün und in der Weihnachtswoche in rot. Jess war seit 1986 Geschäftsführer der Witt-Gruppe.