Luisenburg Festspiele: Vorverkauf beginnt

Am Freitag (3.12., 8 Uhr) startet der Vorverkauf für die Festspielsaison 2022 auf der Luisenburg in Wunsiedel.

Gespielt werden u. a. die Komödie DER STURM , die Musicals ZEITELMOOS und TROLLE UNTER UNS; SISTER ACT, das Theaterstück AMADEUS und die Oper HÄNSEL UND GRETEL.

Außerdem sind auch wieder Konzerte geplant mit Chris de Burgh, dem großen Heeresmusikkorp der Bundeswehr und der bayerischen Gypsyband Django 3000. Karten gibt’s in der Tourist-Information in Wunsiedel, den bekannten Vorverkaufsstellen, per E-Mail, Telefon oder auf der Website der Luisenburg Wunsiedel.