Einbrecher überrascht

Die Polizei Regensburg sucht Zeugen. Ein Unbekannter ist am Samstag kurz vor 14 Uhr in eine Praxis in der Ladehofstraße eingebrochen. Der Besitzer des Therapiezentrums überraschte den Einbrecher auf frischer Tat.

Der Dieb ergriff sofort die Flucht. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Eine Fahndung der Polizei nach dem Mann verlief bisher ergebnislos. Deswegen sucht die Polizei nun Zeugen, die Hinweise zu dem Einbrecher geben können.

Beschreibung des Mannes:

Circa 28 bis 35 Jahre alt

Cira 175 cm groß

Leichter Bart

Bekleidet mit blauer Jeans und weißer Jacke

Maskiert mit einem schwarzen Schal

Hinweise bitte an Telefon: 0941/506-2888