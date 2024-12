Zu schnell und mit Sommerreifen unterwegs

In der Nacht zum Heiligabend hat sich in Hof ein folgenschwerer Unfall ereignet. Ein 24-jähriger VW-Fahrer konnte an einer Ampel wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und weil er immer noch Sommerreifen montiert hatte, an einer Ampel nicht bremsen, sondern rutschte auf der schneeglatten Fahrbahn in die Kreuzung.

Dort stieß er mit dem Opel eines 42-Jährigen zusammen, der dabei leichte Verletzungen an der Hand erlitt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 31.000 Euro geschätzt.