Zweites PCR-Testzentrum im Landkreis Regensburg

Der Landkreis Regensburg eröffnet ein zweites PCR-Testzentrum. Eingerichtet wird es in den Sporthallen des Tennisclubs Neutraubling. Ab kommenden Montag (03.05.) können dort montags bis samstags täglich bis zu 200 PCR-Tests durchgeführt werden.

Betreiber auch des zweiten Landkreis-Testzentrums ist der BRK-Kreisverband Regensburg. Wie beim Testzentrum am Landratsamt kommen auch wieder Tests mittels Gurgellösung zum Einsatz. Das neue Testzentrum in Neutraubling ist nicht als Drive-In-Station konzipiert, man durchläuft das Testzentrum also zu Fuß. Notwendig ist eine vorherige Terminvereinbarung und die erfolgt über die Homepage des Landkreises Regensburg.