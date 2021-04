Regenstauf: Spurensuche nach Angriff

Am 8. September 2019 war es in Regenstauf zu einem sexuellen Angriff auf eine damals 38-jährige Frau gekommen.

Die Kripo Regensburg fahndet seitdem intensiv nach zwei tatverdächtigen Männern. Nun soll eine DNA-Reihenuntersuchung weitere Ermittlungsansätze bringen. Heute sollen an mehreren Objekten in Regenstauf und Regensburg fast 60 Personen befragt und zu einer Mitwirkung bewegt werden. Die Frau war damals von zwei Männern sexuell attackiert worden, dabei wurde sie leicht verletzt. Am Tatort fand die Polizei DNA-Spuren.