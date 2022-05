1. Oberpfalztag in Amberg eröffnet

In Amberg wird heute die Oberpfalz gefeiert! Beim ersten Oberpfalztag wird die Region in all ihren Facetten erleb- und genießbar.

Von innovativen Unternehmen, über kreative Kulturangebote bis hin zu unterhaltsamen Freizeitangeboten: Bei dem umfangreichen Programm ist wirklich für jeden etwas dabei. Und auch die Kulinarik kommt bei diesem Innovations-Voksfest natürlich nicht zu kurz. Der Oberpfalztag wird auf dem Campus der OTH Amberg-Weiden in Amberg sowie in der Amberger Altstadt gefeiert. Zum Oberpfalztag gehören neben dem Ideenwettbewerb opf.rocks auch ein Newcomer-Wettbewerb für Nachwuchs-Musikerinnen und Musiker aus der Region. Um 11 Uhr wurde der Oberpfalzakt im Beisein von Ministerpräsident Dr. Markus und Staatsminister Albert Füracker offiziell eröffnet. Der Oberpfalztag läuft heute noch bis in die späten Abendstunden. Ein Ausflug dorthin lohnt sich bestimmt noch.

© Foto: Dieter Bleisteiner/Ramasuri

