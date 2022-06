Ein Sachschaden von 100.000 Euro. Das ist die Bilanz eines Wohnhausbrandes in Marktleuthen im Landkreis Wunsiedel.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist am Donnerstagmorgen gegen 3 Uhr ein Holzschuppen, der an das Wohnhaus angebaut war, nach einer Gartenfeier in Brand geraten. Das Feuer griff auch auf die Außenfassade und den Dachstuhl des Wohnhausees über. Alle fünf Bewohner blieben unverletzt, dank des Rauchmelders, der rechtzeitig Alarm schlug.