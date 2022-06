16-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Mittwochabend ist es in Wiesent im Landkreis Regensburg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Vermutlich aufgrund der extrem tiefstehenden Sonne übersah ein 16-jähriger Motorradfahrer einen ordnungsgemäß geparkten Traktor am Fahrbahnrand.

Es kam zum Zusammenstoß und der Biker stürzte. Trotz eines Helmes erlitt er schwere Verletzungen am Kopf und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Gesundheitszustand des 16-Jährigen wurde als kritisch eingestuft. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Ermittlung der Unfallursache hinzugezogen.