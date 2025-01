14-Jährige aus Weiden vermisst

Seit Montag, den 6. Januar 2025, wird die 14-jährige Eva Morawski aus Weiden vermisst. Die Polizeiinspektion Weiden bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zum möglichen Aufenthaltsort des Mädchens.

Eva wurde zuletzt in ihrer Wohngruppe in Weiden gesehen. Sie verließ die Wohngruppe, um ihren Freund in Fürth zu besuchen. Von diesem Besuch kam sie jedoch nicht wie vereinbart zurück. Die bisher durchgeführten polizeilichen Maßnahmen führten nicht zum Auffinden der Vermissten. Es wird vermutet, dass sich Eva im Bereich Fürth oder im Bereich Ansbach aufhalten könnte. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass Eva sich in einer hilflosen Lage befindet, wird die Öffentlichkeit um Mitfahndung gebeten.

Eva Morawski wird wie folgt beschrieben:

Ca. 170 cm groß

Ca. 55 kg schwer

Schlanke Figur

Mittelbraune, lange Haare

Bekleidung: schwarze Winterjacke mit Pelz an der Kapuze, schwarze Mütze, möglicherweise eine weite Hose

Die Polizeiinspektion Weiden bittet die Bevölkerung unter der Rufnummer 0961/401-0 oder am Polizeinotruf 110 um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten.