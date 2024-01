19-jähriger stirbt nach Unfall auf Bundesstraße

Tödlicher Verkehrsunfall am Neujahrsabend gegen 17:50 Uhr auf der B22 auf Höhe Kreuth im Landkreis Cham.

Ein Fußgänger wurde von einem Autofahrer erfasst und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Inwieweit der 19-Jährige am Fahrbahnrand ging oder sich in der Fahrbahn befand, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft schaltete einen Gutachter ein.

Die Polizeiinspektion Cham sucht nun Zeugen, die den Fußgänger auf der Bundesstraße Richtung Grafenkirchen gesehen haben. Der 20-jährige Autofahrer hatte weder Alkohol noch Drogen konsumiert.