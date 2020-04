Gestern Nachmittag ist ein 19-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab schwer gestürzt.

Auf der sogenannten Bergrennstrecke zwischen Poppenreuth und Friedenfels verlor der junge Mann in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine. Er stürzte und rutschte in den Straßengraben. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6 000 Euro.