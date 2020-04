Wegen wiederholter Verstöße gegen Ausgangsbeschränkung in Gewahrsam

So schnell werden die Ausgangsbeschränkungen zur Ausgangssperre. Zwei Männer aus Selb im Landkreis Wunsiedel, 25 und 28 Jahre alt, haben in den letzten Tagen so oft gegen die Ausgangsbeschränkungen verstoßen, dass sie jetzt hinter schwedischen Gardinen sitzen.

Der Ältere wurde seit Ende März sechs Mal erwischt, wie er gegen die momentanen Regelungen verstoßen hat. Der Jüngere immerhin viermal. Sie hatten sich jedes Mal zusammen mit anderen zum Trinken getroffen. Am Mittwochabend löste die Polizei dann eine private Feier in einer Wohnung auf. Auch die beiden Wiederholungstäter waren vor Ort. Kaum waren die Polizisten weg, trafen sich die Feiernden wieder in der Wohnung. Die Polizei nahm die beiden daraufhin in Gewahrsam. Weil sie unbelehrbar waren, wurde der Gewahrsam jetzt richterlich verlängert. Das heißt konkret: Die Beiden verbringen die restliche Zeit der Ausgangsbeschränkungen hinter Gittern.