Frühschoppen mit Volker Heißmann

Sonntagmorgen, Frühstückszeit bei Ramasuri – und wenn es so draußen so richtig heiß ist, dann holt man sich am besten einen Gast ins Studio, dessen Name momentan Programm ist: Volker Heißmann, besser bekannt als Mariechen („Waltraud und Mariechen“) verbrachte heute eine lustige Stunde mit Frühschoppenmoderator Jürgen Meyer im Ramasuri Frühschoppenstudio und hatte so Einiges zu berichten. Was denn da so gesagt wurde und warum man jetzt im Stadion von Greuther Fürth Einiges zu lachen hat, das gibt’s wie immer nachzulesen unter https://www.ramasuri.de/fruehschoppen/