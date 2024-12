29-Jähriger bedroht Reisende in Regionalbahn

Am Freitagnachmittag (13. Dezember) hat ein 29-Jähriger in einer Regionalbahn von Schwandorf nach Weiden Mitreisende bedroht.

Polizeistreifen nahmen den Tatverdächtigen am Bahnhof Wernberg fest. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten fest, dass der Mann nur eine Nagelschere und ein Schälmesser in seiner Jacke hatte. Aufgrund des psychischen Ausnahmezustands wurde er in ein Bezirksklinikum eingeliefert.

Die Bundespolizei Waldmünchen sucht Zeugen des Vorfalles, vor allem die Mitreisenden aus dem Abteil, in dem die Bedrohung stattgefunden hat, und die Angaben zu dem Vorfall machen können.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Bundespolizei Waldmünchen über die Telefonnummer 09972 9408-0 oder per E-Mail an bpoli.waldmuenchen@polizei.bund.de.