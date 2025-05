Motorrad stürzt in Kurve – Senior und Kind schwer verletzt

Auf der Bundesstraße 8 verliert ein Mann die Kontrolle über sein Motorrad. Er und sein Sozius tragen daraufhin schwere Verletzungen davon.

Ein Senior und ein Kind sind bei einem Motorradunfall auf der Bundesstraße 8 bei Postbauer-Heng (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) schwer verletzt worden. Der 72-Jährige sei am Mittag beim Überholen mit dem Motorrad in einer Kurve ins Schlingern geraten, teilte die Polizei mit. Anschließend seien er und sein 13 Jahre alter Mitfahrer, ein Bekannter der Familie, gestürzt. Das Motorrad habe Feuer gefangen.

Die beiden Schwerverletzten wurden demnach von Ersthelfern in Sicherheit gebracht und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die B8 blieb den Angaben zufolge nach dem Unfall für rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt. (dpa/lby)