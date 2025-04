Zwölfjährige bei Sturz in Fabrikhalle schwer verletzt

Zwei Mädchen klettern nachmittags auf ein Gebäude. Für eines der beiden Kinder endet die Aktion im Krankenhaus – mit schweren Verletzungen. Wie kam es dazu?

Ein Mädchen ist durch das Dach einer stillgelegten Fabrikhalle in Berching (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) gestürzt und schwer verletzt worden. Die Zwölfjährige war gemeinsam mit einer 13-Jährigen am Samstagnachmittag auf das Dach geklettert, wie die Polizei mitteilte. Plötzlich sei ein Giebel eingebrochen.

Das jüngere Mädchen stürzte demnach rund sechs Meter in die Tiefe und prallte auf den Betonboden der Halle. Ein Rettungshubschrauber habe die Schwerverletzte in eine Klinik geflogen. (dpa/lby)